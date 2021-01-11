Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти

Кабінет Міністрів під час наради напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у Телеграм-каналі Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На виконання доручення Президента України, під час наради з керівництвом Міненерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу Президента було напрацьовано два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у першому підході, який пропонує Міністерство енергетики, передбачається формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України». Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Як наслідок очікується суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

У другому підході, який пропонує НАК "Нафтогаз", передбачається посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

"Також за результати наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу", - заявив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.