МВФ непокоять плани Кабміну знизити ціни на газ для населення — Марченко

Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Укрінформ.

Він зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Марченко підкреслив, що рішення про зниження цін ще не прийняте. Це може бути зроблено найближчим часом. Міністр додав, що постійно проводяться консультації, в тому числі, з Міжнародним валютним фондом. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

«Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. В них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає [підстав]», — заявив міністр.

За його словами, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неприйняття рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки країни в цілому. «Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити», — сказав Марченко.

Уряд пояснює представникам Фонду, що «ми зараз в пожарному порядку вирішуємо проблему, яка виникла», — додав міністр.

Як повідомлялося, з 1 січня в Україні помітно зросли ціни на газ. Ціни постачальників коливаються в діапазоні 6,99-10,8 грн за кубометр. Через це в ряді міст пройшли акції протесту.

У середу, 13 січня, відбулося засідання за участю Президента Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, представників НКРЕКП, голови НАК Нафтогаз Андрія Коболеєва. Під час зустрічі було вирішено знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 грн за кубометр. Державне регулювання ціни на газ запровадять на час карантину або до кінця опалювального сезону.