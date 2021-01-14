Тарифні протести: під Франківськом перекрили державну трасу

Під Івано-Франківськом у селі Ямниця люди перекрили дорогу Н-10. Їхня вимога – скасувати підвищені тарифи на газ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у Фейсбуці.

«14 січня на автомобільній дорозі Н-10 в селі Ямниця приблизно 20 осіб здійснюють безперервний рух пішохідним переходом, чим ускладнили рух транспорту. Правоохоронці забезпечують публічний порядок, регулюють дорожню обстановку та пропонують об’їзд. Громадяни вимагають скасування підвищених тарифів на постачання та споживання газу», - повідомляє поліція Івано-Франківської області.

За їхньою інформацією, правоохоронці виставили два пости з метою інформування водіїв про об’їзд. Вони розташовані з боку Франківська та Галича.

Автошлях Н-10 — автомобільний шлях національного значення на території України, Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт Мамалига. Проходить територією Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Фото: Поліція Івано-Франківської області, Фейсбук