У Житомирі «тарифний протест» блокував дорогу на Київ

У Житомирі люди на знак протесту проти підвищення тарифів на газ і електроенергію перекрили вулицю Київську, заблокувавши виїзд із міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вимагаємо проведення позачергових сесій (місцевих рад – ред.) і підготовки звернень до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради з вимогою знизити тарифи на газ і електроенергію», - розповів співорганізатор акції, голова громадської організації «Поліський щит» Сергій Ткачук.

Він зазначив, що участь в акції беруть до 300 людей.

Спочатку люди зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Там із ним поспілкувався заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. За його словами, облрада збере президію і готова провести позачергову сесію, аби прийняти звернення до центральної влади щодо зростання тарифів.

Після цього люди колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу, а поліція перекрила рух транспорту із навколишніх вулиць. Згодом до пікетувальників приїхав заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк, який зауважив, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.

Учасники акції пішли далі і перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу. Це тривало близько 15 хвилин. Наразі рух транспорту вже відновлений, а пікетувальники розійшлися.

Акцію планують продовжити у п’ятницю, 15 січня об 11.00. Вона розпочнеться біля облгазу, а далі люди підуть під обленерго та міську раду.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.

Фото: Житомир.info