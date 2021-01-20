Тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростуть - Кличко

В Україні тарифи на опалення та гаряче водопостачання до кінця опалювального сезону підвищуватись не будуть.

Як передає Укрінформ, про це сказав Київський міський голова, голова АМУ Віталій Кличко після урядової наради, повідомляє пресслужба КМДА.

«Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів», – сказав після урядової наради, ініційованої Асоціацією міст України, Кличко.

Він повідомив, що в понеділок має бути підписаний Меморандум між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ в Україні. Зокрема, першочергових кроків щодо врегулювання питання різниці в тарифах на тепло, компенсації збитків підприємствам теплопостачання.

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Зазначається, що нарада пройшла за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, мерів: Києва – Віталія Кличка, Маріуполя – Вадима Бойченка, Кропивницького – Андрія Райковича, Вінниці – Сергія Моргунова, Кривого Рогу – Костянтина Павлова та першого заступника міського голови Харкова – Олександра Новака. В нараді також взяли участь представники НАК «Нафтогаз України», Офісу Президента та депутати Верховної Ради.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 20 січня заявляв, що Кабінет Міністрів вирішуватиме проблеми з тарифами на централізоване опалення з представниками місцевої влади.