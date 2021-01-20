Тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростуть - Кличко
Як передає Укрінформ, про це сказав Київський міський голова, голова АМУ Віталій Кличко після урядової наради, повідомляє пресслужба КМДА.
«Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів», – сказав після урядової наради, ініційованої Асоціацією міст України, Кличко.
Він повідомив, що в понеділок має бути підписаний Меморандум між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ в Україні. Зокрема, першочергових кроків щодо врегулювання питання різниці в тарифах на тепло, компенсації збитків підприємствам теплопостачання.
Зазначається, що нарада пройшла за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, мерів: Києва – Віталія Кличка, Маріуполя – Вадима Бойченка, Кропивницького – Андрія Райковича, Вінниці – Сергія Моргунова, Кривого Рогу – Костянтина Павлова та першого заступника міського голови Харкова – Олександра Новака. В нараді також взяли участь представники НАК «Нафтогаз України», Офісу Президента та депутати Верховної Ради.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 20 січня заявляв, що Кабінет Міністрів вирішуватиме проблеми з тарифами на централізоване опалення з представниками місцевої влади.