Уряд вирішуватиме проблеми з опаленням на місцевому рівні – Шмигаль

Кабінет Міністрів 20 січня вирішуватиме проблеми з тарифами на централізоване опалення з представниками місцевої влади.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що питання, які стосуються тарифів на централізоване опалення, уряд сьогодні, 20 січня, вирішуватиме з представниками місцевої влади.

"Сьогодні уряд за участю Офісу президента проведе зустріч із мерами, представниками місцевої влади, асоціацією міст України. Будемо говорити про тарифи, які встановлює місцева влада. Я впевнений, що тут ми також вийдемо на справедливе рішення, щоб місцева влада не підвищувала тарифи на опалення для людей", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що усі, хто має електроопалення, отримають монетизовану компенсацію у зв'язку зі зростанням тарифів на електроенергію. За його словами, Мінсоцполітики уже розробило відповідний проєкт постанови. Також Шмигаль наголосив, що усі газопостачальні компанії мають до весни представити свої річні тарифи на газ.

"Відповідно, чекаю до кінця місяця від Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцолітики разом з НКРЕКП і АМКУ довгострокових інструментів щодо збалансування ситуації", - відзначив Шмигаль.