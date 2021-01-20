Шмигаль доручив опрацювати питання випуску «зелених» євробондів

Урядові відомства за участю державних банків та міжнародних фінансових організацій мають опрацювати питання випуску й розміщення "зелених" облігацій.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За моїм дорученням Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки, за участю держбанків та МФО, опрацюють питання випуску й розміщення "зелених" облігацій", - сказав Шмигаль.

За допомогою такого інструменту, за його словами, можна буде погасити борги перед генерацією, зокрема, відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

"Стосовно роботи енергетичного комплексу, ми не можемо ситуацію вирішувати виключно точково. Багато рішень потрібно приймати комплексо, дуже часто простих рішень немає. Тому потрібно шукати збалансовані механізми. Це стосується і питання "зеленої" енергетики, домовленостей з інвесторами", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, уряд надав державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами, що залучаються ПрАТ "НЕК "Укренерго" у держбанках, для погашення боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Це закріплено постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1203.

Держгарантії надано для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, сума яких не перевищує 11,3 млрд гривень.

Заборгованість ДП «Гарантований покупець» утворилася протягом восьми місяців 2020 року через те, що у структурі тарифу на передачу електроенергії не було передбачено достатньо коштів для фінансування покладених на Укренерго спеціальних обов’язків (ПСО).

Укренерго підписало три кредитних договори на 10,25 млрд грн для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець». Договори укладені з державними банками: АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк».