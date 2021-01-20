МКІП та Інститут книги запускають всеукраїнську акцію з промоції читання

Всеукраїнська акція “#Читай_досягай” від Українського інституту книги та МКІП за участю українських урядовців, громадських та культурних діячів стартує 20 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«У межах акції авторитетні українці поділяться книгами, які сформували їхню свідомість та вплинули на життя, а також розкажуть про книжки, які планують читати власним дітям у цьому році. Акція “#Читай_досягай” спрямована продемонструвати українцям взаємозв’язок між читанням та життєвими здобутками та заохотити читати більше книг, щоб досягати нових звершень», - ідеться у повідомленні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко переконаний, що чим частіше ми порушуємо тему читання, то більше людей зможуть знайти своїх авторів та свої книги.

«Книги мають фігурувати скрізь: на телебаченні, у ЗМІ, у соціальних мережах, у виступах авторитетних людей. Читання має стати модною звичкою, яку прагне підтримувати більшість населення», - коментує Ткаченко.

Один з учасників акції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додає, що книжки — це сходинки до успіху у житті.

«Та й просто-напросто читання гарної книжки дарує насолоду, розвиває уяву та розширює світогляд. Читайте, розвивайтеся, насолоджуйтеся гарними книжками», - закликає він.

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Як зазначається, добірки книг від успішних людей України будуть зібрані під одним хештегом у фейсбуці (#Читай_досягай). Тож кожен українець зможе обрати книгу, яка припаде до душі та буде додана до особистого “списку бажань-2021”. Секрет успіху закодовано у читанні, тож організатори акції закликають наслідувати їхній приклад, ділитися своїми добірками книг для вдосконалення з використанням хештега #Читай_досягай та читати книги!

У МКІП зауважують, що читання – не просто корисна звичка, це – шлях до здобутків. Воно позитивно впливає на розвиток мислення, мовлення, уяви, креативності, емоційного інтелекту та вміння адаптуватися до навчання у школі у дітей та підлітків. Читання розвиває soft skills у дорослих та дітей. Наприклад, Білл Гейтс читає близько 50 книг щороку. Коли в Ілона Маска запитали, як він навчився будувати ракети, він відповів: "Я читав книги". Опра Вінфрі започаткувала книжковий клуб, у якому щомісяця обговорює одну з улюблених книг.

Директор Українського інституту книги Олександра Коваль вважає: «Книги допомагають прийняти правильне рішення у ситуації складного вибору. Для мене, наприклад, однією з таких книжок була “Людина в пошуках сенсу” Віктора Франкла, зокрема, слова “Справи кепські. Але вони погіршуватимуться й далі, якщо ми не зробимо все, що в наших силах, аби їх покращити”. Це стало поштовхом до того, щоби діяти: спершу разом з Форумом видавців, далі в Українському інституті книги. В інституті ми працюємо над розвитком книжкової сфери та промотуємо читання на загальнонаціональному рівні».

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За даними Українського інституту книги за 2020 рік, серед українців лише 8% читають щоденно, 38% – читають раз на місяць, а 19% населення – нерегулярні читачі. Показники залишаються низькими, на рівні 2018 року. Хоча при цьому 90% українців вважають, що читання сприяє саморозвитку.