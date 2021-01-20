МКІП та Інститут книги запускають всеукраїнську акцію з промоції читання
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
«У межах акції авторитетні українці поділяться книгами, які сформували їхню свідомість та вплинули на життя, а також розкажуть про книжки, які планують читати власним дітям у цьому році. Акція “#Читай_досягай” спрямована продемонструвати українцям взаємозв’язок між читанням та життєвими здобутками та заохотити читати більше книг, щоб досягати нових звершень», - ідеться у повідомленні.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко переконаний, що чим частіше ми порушуємо тему читання, то більше людей зможуть знайти своїх авторів та свої книги.
«Книги мають фігурувати скрізь: на телебаченні, у ЗМІ, у соціальних мережах, у виступах авторитетних людей. Читання має стати модною звичкою, яку прагне підтримувати більшість населення», - коментує Ткаченко.
Один з учасників акції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додає, що книжки — це сходинки до успіху у житті.
«Та й просто-напросто читання гарної книжки дарує насолоду, розвиває уяву та розширює світогляд. Читайте, розвивайтеся, насолоджуйтеся гарними книжками», - закликає він.
Як зазначається, добірки книг від успішних людей України будуть зібрані під одним хештегом у фейсбуці (#Читай_досягай). Тож кожен українець зможе обрати книгу, яка припаде до душі та буде додана до особистого “списку бажань-2021”. Секрет успіху закодовано у читанні, тож організатори акції закликають наслідувати їхній приклад, ділитися своїми добірками книг для вдосконалення з використанням хештега #Читай_досягай та читати книги!
У МКІП зауважують, що читання – не просто корисна звичка, це – шлях до здобутків. Воно позитивно впливає на розвиток мислення, мовлення, уяви, креативності, емоційного інтелекту та вміння адаптуватися до навчання у школі у дітей та підлітків. Читання розвиває soft skills у дорослих та дітей. Наприклад, Білл Гейтс читає близько 50 книг щороку. Коли в Ілона Маска запитали, як він навчився будувати ракети, він відповів: "Я читав книги". Опра Вінфрі започаткувала книжковий клуб, у якому щомісяця обговорює одну з улюблених книг.
Директор Українського інституту книги Олександра Коваль вважає: «Книги допомагають прийняти правильне рішення у ситуації складного вибору. Для мене, наприклад, однією з таких книжок була “Людина в пошуках сенсу” Віктора Франкла, зокрема, слова “Справи кепські. Але вони погіршуватимуться й далі, якщо ми не зробимо все, що в наших силах, аби їх покращити”. Це стало поштовхом до того, щоби діяти: спершу разом з Форумом видавців, далі в Українському інституті книги. В інституті ми працюємо над розвитком книжкової сфери та промотуємо читання на загальнонаціональному рівні».
За даними Українського інституту книги за 2020 рік, серед українців лише 8% читають щоденно, 38% – читають раз на місяць, а 19% населення – нерегулярні читачі. Показники залишаються низькими, на рівні 2018 року. Хоча при цьому 90% українців вважають, що читання сприяє саморозвитку.