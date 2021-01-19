Врятовані українські моряки із судна Arvin прибули в Анкару

П’ятеро громадян України - моряків суховантажу Arvin, які були врятовані після затоплення суховантажу 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин, прибули в Анкару, звідки найближчим часом вирушать в Україну.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

Моряки відвідали посольство України в Анкарі та поспілкувалися із журналістами, подякували рятувальникам, лікарям та українським дипломатам за порятунок, допомогу та підтримку.

«Як посол України, як громадянин України, хотів би подякувати українським властям, турецькій стороні за те, що врятували українських моряків, ризикуючи своїм життям. Вражений героїзмом військових берегової охорони. Незважаючи на надскладні погодні умови, коли висота хвиль сягала 6 метрів, рятувальники з берегової охорони прийшли на допомогу і, ризикуючи власним життям, врятували шістьох моряків. У таких випадках слів подяки не буває забагато», - сказав Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Врятовані моряки прибули в Анкару/ Фото Ольги Будник

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Дипломат також подякував керівництву провінції Бартин та командуванню берегової охорони, керівнику лікарні, де перебували українці, та всім причетним до пошуково-рятувальної операції.

Сибіга висловив сподівання, що вже завтра врятовані моряки будуть вдома.

«Ми вдячні турецькій стороні за наш порятунок. Від наших сімей велике дякую. Досі не віриться, що ми живі. Рятувальники спрацювали дуже швидко, було видно, що вони рятували нас ціною власного життя», - подякували моряки.

Вони також висловили свою вдячність лікарям та українським дипломатам, які допомагали та підтримували їх.

Під час спілкування з журналістами моряки розповіли, що завдячують своїм порятунком також і тому, що були підготовлені, проходили тренування на кораблі, встигли одягнути гідрокостюми, рятувальні жилети.

«Коли прибув катер берегової охорони ніби відкрилося друге дихання, з’явилися нові сили», - поділився один із моряків.

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Як повідомлялось, 17 січня після опівдня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Artvin Shipping LTD. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри. На судні було 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України.

Турецькою береговою охороною було врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянин, троє моряків загинули (один із них - капітан, громадянин РФ) і були опізнані. Пошуково-рятувальна операція триває - шукають ще трьох моряків, громадян України.