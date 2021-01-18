Врятованих із затонулого судна українських моряків виписали з лікарні в Туреччині

Українських моряків, врятованих у Туреччині із затонулого судна Arvin, виписали з лікарні, консули готують документи для їх повернення додому.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство України в Туреччині.

"Українських моряків, врятованих із затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров’я задовільний», - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати висловили подяку турецьким лікарям та губернаторству Бартина за одяг та взуття для наших врятованих співвітчизників.

«Консули готують документи для повернення моряків додому», - повідомили в посольстві.

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Спочатку зазначалося, що він був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

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Були врятовані та госпіталізовані до лікарні 5 українців та 1 росіянин. Водночас напередодні виявили загиблим одного моряка. Пошуки ще п’ятьох моряків продовжувалися. ВМС Туреччини направило фрегат для пошуку та порятунку моряків суховантажу Arvin.

Фото: twitter.com/UKRinTR