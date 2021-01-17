Біля берегів Туреччини затонув російський корабель, є загиблі

У Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії російський суховантаж, турецька влада проводить рятувальну операцію. Відомо про двох загиблих, доля 6 осіб невідома.

Як передає Укрінформ, про це інформує в Твіттері Anadolu Agency.

«На борту затонулого суховантажу було 13 осіб - всі громадяни РФ. На даний момент врятовано 5, знайдено тіла двох загиблих», - сказав губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.

Раніше, о 12:20 повідомлялося, що «біля берегів району Інкуму турецької провінції Бартин у Чорному морі затонув російський суховантаж". Водночас губернатор провінції Сінан Гюнер повідомив, що «почалася операція з порятунку близько 15 членів екіпажу, що застрягли в трьох рятувальних шлюпках». Операція ускладнена через погану погоду.

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ЗМІ повідомляють назву суду - суховантаж "Арвін"

Як повідомлялося, в Баренцевому морі поблизу Нової Землі затонуло риболовецьке судно, на якому перебувало 19 людей.