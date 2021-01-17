Біля берегів Туреччини затонув російський корабель, є загиблі
Як передає Укрінформ, про це інформує в Твіттері Anadolu Agency.
«На борту затонулого суховантажу було 13 осіб - всі громадяни РФ. На даний момент врятовано 5, знайдено тіла двох загиблих», - сказав губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.
Раніше, о 12:20 повідомлялося, що «біля берегів району Інкуму турецької провінції Бартин у Чорному морі затонув російський суховантаж". Водночас губернатор провінції Сінан Гюнер повідомив, що «почалася операція з порятунку близько 15 членів екіпажу, що застрягли в трьох рятувальних шлюпках». Операція ускладнена через погану погоду.
ЗМІ повідомляють назву суду - суховантаж "Арвін"
Як повідомлялося, в Баренцевому морі поблизу Нової Землі затонуло риболовецьке судно, на якому перебувало 19 людей.