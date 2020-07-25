Російська бронемашина не подолала Керченську протоку і потонула

При форсуванні Керченської протоки затонула російська бронемашина БРДМ-2 під час пропагандистської акції в пам'ять Керченсько-Ельтигенського десанту 1943 року.

Про це повідомляють російські і кримські ЗМІ, пише Радіо Свобода.

«Після проходження відрізка приблизно 5 км автомобіль БРДМ-2, який рухався першим у колоні, вийшов на відрізок, де сильна течія, викликана неоднорідними перепадами глибини в цьому місці. На цю течію наклався сильний фактор бічного вітру, про який ми не були попереджені – він виявився сильнішим, ніж ми очікували», – цитують ЗМІ прессекретаря громадської організації «Військово-технічне товариство» Андрія Коннова.

За його словами, штатні системи автомобіля працювали, вони викачували воду, але вода прибувала швидко, і система не впоралася.

Працівникам МНС вдалося швидко евакуювати весь екіпаж БРДМ у складі п'яти осіб. Загрози екіпажу не було, оскільки поруч перебував катер. Після евакуації екіпажу ще 8-10 хвилин, за словами Коннова, намагалися врятувати бронемашину.

На вимогу МНСників бронемашини завершили форсування протоки і розвернулися. Тепер вирішується питання вилучення БРДМ із води.

На цей час відсутнє підтвердження цієї інформації від відповідних відомств Росії та анексованого Криму.

Роком раніше три російських БРДМ-2 перетинали Керченську протоку в рамках тієї ж акції, при цьому одна з бронемашин заглохла. Їй на допомогу прийшов катер управління МНС Росії у Криму.

Повідомляється, що мета цієї акції – вшанувати пам'ять загиблих у боях за Керч 1943 року. Тоді солдати радянської армії форсували Керченську протоку, висадилися на узбережжі Ельтигена (нині Героївське – КР) і створили вихідний плацдарм на Керченському півострові для ведення бойових дій зі звільнення Криму.