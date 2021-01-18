Туреччина залучила два гелікоптери до пошуку українських моряків

Два вертольоти залучені у понеділок, 18 січня, до пошуків ще п’ятьох моряків з українського суховантажу Arvin, який затонув напередодні біля берегів турецької провінції Бартин.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу з посиланням на повідомлення віцегубернатора провінції Бартин Абдуллу Акдаша під час зустрічі з послом України в Туреччині Андрієм Сибігою, яка відбулася в державній міській лікарні провінції Бартин пізно ввечері в неділю, 17 січня.

«У пошуково-рятувальній операції, яка буде відновлена о 8 ранку за місцевим часом (07.00 - за київським), буде залучено два гелікоптери - один зі складу Берегової охорони, один - ВМС Туреччини», - сказав Акдаш.

Своєю чергою Сибіга подякував керівництву турецької провінції, рятувальникам та медикам за надання оперативної та професійної допомоги українським морякам.

Зустріч Посла України в Туреччині з віце-губернатором провінції Бартин / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Ситуацію, окрім погодних умов, ускладнює ще й те, що в районі, де затонуло судно, немає берегової лінії, - є скелі.

Врятованих моряків у понеділок опитає прокурор. Турецькі медики також зазначають, що стан здоров’я моряків задовільний, їх планують сьогодні виписати з лікарні. З ними в Бартині перебуває консул України в Анкарі Андрій Білик. Крім того, буде проведене впізнання тіла одного із загиблих моряків.

Напередодні врятованих відвідав у лікарні губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Спочатку зазначалося, що він був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

У лікарні перебувають 5 українців та 1 росіянин, один моряк загинув. П’ятьох ще розшукують. ВМС Туреччини направило фрегат для пошуку та порятунку моряків суховантажу Arvin.