Командир корабля берегової охорони розповів, як рятували українських моряків

Українські моряки екіпажу суховантажу Arvin подякували за свій порятунок екіпажу корабля берегової охорони, який попри вкрай складні погодні умови та ризикуючи власним життям, врятували їхні життя.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Велике дякуємо вам від себе та від наших сімей за порятунок. За те, що ризикуючи власним життям, у небезпечних та нестерпних умовах, ви нас врятували», - звернулися моряки до своїх рятувальників, які відвідали їх у лікарні.

Зі свого боку командир екіпажу корабля берегової охорони Онур Астсубай розповів про деталі пошуково-рятувальної операції.

«Вам дуже пощастило, що наш човен берегової охорони знаходиться поруч. З метою захисту човна від негоди нас направили до Бартину. Тому ми змогли до вас оперативно дістатися. Великі буксири, довжина яких 40-50 метрів, сьогодні не вийшли в море. Довжина нашого кораблі 22 метри і ми все ж таки пішли на це», - сказав Онур Астсубай.

Він розповів, що витягували людей з води, кидаючи їм рятувальне коло: моряки хапалися за нього, їх витягували таким чином, підтягуючи за руки. Рятувальники уточнили, що через високі хвилі кораблю доводилося маневрувати й витягнути одну людину вдавалося не одразу, а після 3-4 маневрів.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 січня 2019 року в Чорному морі біля берегів турецького міста Самсун через погодні умови затонуло торговельне судно. З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Загинули четверо українців, семеро потрапили до лікарні.

Фото Ольги Будник