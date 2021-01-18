Командир корабля берегової охорони розповів, як рятували українських моряків
Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.
«Велике дякуємо вам від себе та від наших сімей за порятунок. За те, що ризикуючи власним життям, у небезпечних та нестерпних умовах, ви нас врятували», - звернулися моряки до своїх рятувальників, які відвідали їх у лікарні.
Зі свого боку командир екіпажу корабля берегової охорони Онур Астсубай розповів про деталі пошуково-рятувальної операції.
«Вам дуже пощастило, що наш човен берегової охорони знаходиться поруч. З метою захисту човна від негоди нас направили до Бартину. Тому ми змогли до вас оперативно дістатися. Великі буксири, довжина яких 40-50 метрів, сьогодні не вийшли в море. Довжина нашого кораблі 22 метри і ми все ж таки пішли на це», - сказав Онур Астсубай.
Він розповів, що витягували людей з води, кидаючи їм рятувальне коло: моряки хапалися за нього, їх витягували таким чином, підтягуючи за руки. Рятувальники уточнили, що через високі хвилі кораблю доводилося маневрувати й витягнути одну людину вдавалося не одразу, а після 3-4 маневрів.
Як повідомляв Укрінформ, 7 січня 2019 року в Чорному морі біля берегів турецького міста Самсун через погодні умови затонуло торговельне судно. З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Загинули четверо українців, семеро потрапили до лікарні.
Фото Ольги Будник