Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалось врятувати із затонулого біля берегів Туреччини корабля Arvin.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Напевно, сьогодні у вас другий день народження. Бажаю вам щонайшвидшого відновлення та повернення додому. Ви під захистом Української Держави, ми гарантуємо вам всебічну підтримку та допомогу», - сказав посол.

Врятовані моряки подякували рятувальникам, медикам та українським дипломатам за турботу та допомогу.

Посол України в Туреччині відвідав врятованих моряків із затонулого корабля Arvin // Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Консул України в Анкарі Андрій Білик лишається біля наших моряків та супроводжуватиме їх на процедурі надання свідчень та упізнання тіла загиблого моряка, яке зараз перебуває в моргу.

Стан всіх врятованих задовільний. Медики повідомили про готовність виписати моряків з лікарні вже завтра. Після офіційних процедур, відновлення документів, вони вирушать в Україну.

Більшість із моряків з Одеси та Одеської області.

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Як повідомлялось, учора у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Спочатку було повідомлено, що він був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. За попередніми даними, суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.

У лікарні перебувають 5 українців та 1 росіянин, один моряк загинув, його особу встановлюють. П’ятьох моряків ще розшукують.