У Туреччині триває операція порятунку моряків із затонулого судна, у лікарні 5 українців
Про це в коментарі Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
«У лікарні перебуває 5 українців та 1 росіянин, їм надається необхідна медична допомога. Один моряк загинув. П’ятьох ще розшукують, пошуково-рятувальна операція триває», - повідомив Андрій Сибіга.
Раніше у ЗМІ повідомляли про двох загиблих, у лікарні підтверджують смерть одного моряка.
«Зараз там на місці керівництво регіону, ми в контакті. Маємо повну підтримку та допомогу з боку турецьких властей. Також ми в контакті зі страховою компанією. Відкрили гарячу лінію, аби родичі могли з нами контактувати», - повідомив дипломат.
На місце події найближчим часом відбуде консул України в Анкарі Андрій Білик.
Наразі уточнюють імена моряків, які врятовані та перебувають у лікарні.
Як повідомлялось, сьогодні у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Спочатку ЗМІ повідомляли, що судно було російським, пізніше стало відомо, що воно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. За попередніми даними, суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.