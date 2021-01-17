У Туреччині триває операція порятунку моряків із затонулого судна, у лікарні 5 українців

У Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин триває пошуково-рятувальна операція - шукають моряків із затонулого суховантажу. У лікарні перебуває 6 моряків, серед яких п'ятеро українців, один загинув, ще 5 шукають.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«У лікарні перебуває 5 українців та 1 росіянин, їм надається необхідна медична допомога. Один моряк загинув. П’ятьох ще розшукують, пошуково-рятувальна операція триває», - повідомив Андрій Сибіга.

Раніше у ЗМІ повідомляли про двох загиблих, у лікарні підтверджують смерть одного моряка.

«Зараз там на місці керівництво регіону, ми в контакті. Маємо повну підтримку та допомогу з боку турецьких властей. Також ми в контакті зі страховою компанією. Відкрили гарячу лінію, аби родичі могли з нами контактувати», - повідомив дипломат.

На місце події найближчим часом відбуде консул України в Анкарі Андрій Білик.

Наразі уточнюють імена моряків, які врятовані та перебувають у лікарні.

Як повідомлялось, сьогодні у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Спочатку ЗМІ повідомляли, що судно було російським, пізніше стало відомо, що воно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. За попередніми даними, суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.