На борту затонулого біля берегів Туреччини судна було 10 українців – МЗС

На борту судна Arvin, яке затонулого біля берегів Туреччини, було 10 українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері речник МЗС Олег Ніколенко.

"Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту", - написав він.

За словами речника, 6 осіб врятовані, двоє загинули. Наразі триває пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків.

Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. В Туреччині працює «гаряча» лінія: +90 539 550 98 98.

Як повідомляв Укрінформ, у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії російський суховантаж, турецька влада проводить рятувальну операцію.