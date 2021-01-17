ВМС Туреччини направило фрегат для порятунку моряків з корабля Arvin

Військово-морські сили Туреччини направили фрегат у район аварії судна Arvin для участі у пошуково-рятувальної операції у зв’язку із складним погодними умовами, що унеможливлюють задіяння вертольотів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини у Tвітері.

“Фрегат ВМС Туреччини, який був направлений для підтримки пошуково-рятувальних робіт на місці затоплення суховантажного судна в районі Інкуму, провінції, рухається в район, де сталася аварія», - йдеться у заяві міністерства.

Раніше губернатор провінції Бартин повідомив, що через складні погодні умови вертольоти не можуть бути задіяні в пошуково-рятувальній операції.

Як повідомлялось, сьогодні у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Спочатку було повідомлено, що він був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. За попередніми даними, суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.

У лікарні перебувають 5 українців та 1 росіянин, один моряк загинув, його особу встановлюють. П’ятьох моряків ще розшукують.