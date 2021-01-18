У Туреччині знайшли та опізнали двох загиблих українських моряків із судна Arvin

У турецькому Бартині дістали з води тіла двох українців - членів екіпажу суховантажу Arvin. Таким чином кількість загиблих сягнула трьох, ще трьох моряків шукають.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрія Білика.

«Відбулося опізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Безвісти зниклими числиться три особи, яких активно шукають», - повідомив Білик.

Дипломат також розповів про деталі сьогоднішньої операції.

«Через складні погодні умови було важко діставати тіла потонулих. Довелося залучати додаткову рятувальну техніку. Близько 5-ї години тіла дістали з моря та згодом доправили до моргу місцевої лікарні», - розповів консул.

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Врятовані українські моряки, які були виписані сьогодні з лікарні, нині перебувають в готелі, харчуванням та всім необхідним вони забезпечені. Планується, що завтра вони вирушать в Анкару, звідки вилетять до України.

Як повідомлялося, вчора після опівдня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та затонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. Воно затонуло через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри. На борту перебували 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України.

Турецькою береговою охороною було врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянин, Пошуково-рятувальна операція триває. ВМС Туреччини направили в район катастрофи фрегат та вертоліт для пошуку та порятунку моряків. Ще один вертоліт залучено береговою охороною.