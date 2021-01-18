У Туреччині ідентифікували тіло капітана затонулого судна Arvin

У Бартині ідентифікували тіло загиблого моряка з-поміж членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув вчора у Чорному морі. Ним виявився капітан судна, громадянин РФ. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив консул України в Анкарі Андрій Білик.

«Відбулася процедура упізнання тіла загиблого моряка, ним виявився капітан судна, громадянин Російської Федерації», - сказав Білик.

У процедурі упізнання взяв участь прокурор, відповідальний за справу затонулого українського суховантажу.

За словами українського консула, попри складні погодні умови, пошуково-рятувальна операція триває. Працюють два гелікоптери, жандармерія патрулює берегову лінію.

«Якщо погодні умови налагодяться, то після 15.00 (14.00 за Києвом) турецька сторона забезпечить моніторинг морського дна в районі аварії», - сказав консул.

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Також він повідомив, що українські моряки, які були врятовані та сьогодні виписані з лікарні, почуваються добре і найближчим часом будуть доправлені в Анкару, звідки планується їх переліт в Україну.

«Зараз здійснюються заходи з документування громадян для повернення їх в Україну. Очікуємо, що їх повернення відбудеться завтра, 19 січня», - повідомив очільник Консульства при Посольстві України в Туреччині.

Всім морякам було зроблено тести на коронавірус, результати у всіх негативні.

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. Суховантаж віз із грузинського порту Поті до болгарського Бургаса вантаж селітри і затонув через погодні умови.

На судні було 12 членів екіпажу, 10 з них - громадяни України.

Турецькою береговою охороною було врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянин, один моряк загинув. Пошуково-рятувальна операція триває. ВМС Туреччини направило фрегат та вертоліт для пошуку та порятунку моряків суховантажу Arvin. Ще один вертоліт залучено береговою охороною.