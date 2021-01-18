У Туреччині ідентифікували тіло капітана затонулого судна Arvin
Про це в коментарі Укрінформу повідомив консул України в Анкарі Андрій Білик.
«Відбулася процедура упізнання тіла загиблого моряка, ним виявився капітан судна, громадянин Російської Федерації», - сказав Білик.
У процедурі упізнання взяв участь прокурор, відповідальний за справу затонулого українського суховантажу.
За словами українського консула, попри складні погодні умови, пошуково-рятувальна операція триває. Працюють два гелікоптери, жандармерія патрулює берегову лінію.
«Якщо погодні умови налагодяться, то після 15.00 (14.00 за Києвом) турецька сторона забезпечить моніторинг морського дна в районі аварії», - сказав консул.
Також він повідомив, що українські моряки, які були врятовані та сьогодні виписані з лікарні, почуваються добре і найближчим часом будуть доправлені в Анкару, звідки планується їх переліт в Україну.
«Зараз здійснюються заходи з документування громадян для повернення їх в Україну. Очікуємо, що їх повернення відбудеться завтра, 19 січня», - повідомив очільник Консульства при Посольстві України в Туреччині.
Всім морякам було зроблено тести на коронавірус, результати у всіх негативні.
Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. Суховантаж віз із грузинського порту Поті до болгарського Бургаса вантаж селітри і затонув через погодні умови.
На судні було 12 членів екіпажу, 10 з них - громадяни України.
Турецькою береговою охороною було врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянин, один моряк загинув. Пошуково-рятувальна операція триває. ВМС Туреччини направило фрегат та вертоліт для пошуку та порятунку моряків суховантажу Arvin. Ще один вертоліт залучено береговою охороною.