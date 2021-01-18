Лікар розповів про негативні наслідки надмірного вживання вітаміну D3

Неконтрольоване вживання вітаміну D3 без перевірки його рівня в крові може викликати гіпервітаміноз.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав лікар-гастроентеролог вищої категорії комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради Євгеній Дубівка.

«У нас в умовах пандемії зараз усі хочуть приймати вітамін D3. У мене був випадок, що телефонує чоловік і каже, що жінці призначили вітамін D3. Запитую, чи вона здавала кров на вміст вітаміну. Потім він присилає мені результати аналізу, а його в крові жінки нормальна кількість. От якби вона почала приймати вітамін D3, то був би гіпервітаміноз, а це страшний стан і ніхто навіть не зрозуміє, що з тобою відбувається», - наголосив лікар.

Водночас він акцентував, що вживання вітаміну С теж треба контролювати, а його добова норма для людини – це 1 грам.

«Якщо ви з’їли апельсинку, квашену капусту, трішки твердого сиру, то у вас із вітаміном С все нормально. Таблетований вітамін С подразнює слизові, шлунок і починаються диспепсичні розлади, особливо в цьому плані дуже чутливі жінки. Зловживання вітамінами не є добрим», - додав Дубівка.

За словами лікаря, різноманітне, здорове, раціональне харчування є профілактикою багатьох хвороб – від коронавірусу до онкології.