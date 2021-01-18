Євгеній Дубівка, лікар-гастроентеролог

Результати дослідження, недавно опубліковані у British Medical Journal, свідчать, що люди, які страждають від кишкових розладів, частіше мають важкий перебіг COVID-19. Тому в умовах пандемії коронавірусу треба дбати не лише про маску і чисті руки, а й про кишківник, який відповідає за чверть нашого імунітету. Для здоров’я і якісного життя важливе правильне харчування, в якому переважає рослинна клітковина, а магазинні продукти зведені до мінімуму. Про правила здорового кишківника, дієти, загострення після коронавірусу, вітаміни, антибіотики та пробіотики в інтерв’ю Укрінформу розповів лікар-гастроентеролог вищої категорії Комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради Євгеній Дубівка. КИШКІВНИК ВІДПОВІДАЄ ЗА ЧВЕРТЬ НАШОГО ІМУНІТЕТУ - Нещодавно British Medical Journal опублікував результати дослідження про те, що у людей із погано функціонуючим кишківником частіше розвивається важкий перебіг COVID-19. Точно не відомо, що відбувається у кишківнику при коронавірусі, але якщо він нормально працює, захисна активність зростає Євгенію Володимировичу, розкажіть, будь ласка, яку функцію в нашому організмі виконує кишківник і як на нього впливає коронавірус? - Більше про результати таких досліджень буде відомо через 5-10 років, бо так у медицині завжди. Кишківник є імунокомпетентним органом і бар’єром перед всілякими інфекційними незгодами. Сумарно у ньому є 3-4 кілограми корисних рідних бактерій і значення цієї мікрофлори досі не розкрите. Є дані, що стан і склад кишкової мікробіоти формують настрій людини Наприклад, є дані, що стан і склад кишкової мікробіоти формують настрій людини. Відомо, коли дітям з аутизмом коректували мікрофлору – і симптоми аутизму зменшувалися. Кишкова мікробіота – це внутрішня імперія. У кишківнику синтезуються вітаміни, розщеплюються недотравлені у верхніх відділах харчові субстрати, приблизно чверть всього нашого імунітету забезпечують тонкий і товстий його відділи. Під час ковідної епідемії треба думати не тільки про маску і миття рук, а й щоб кишківник гарно працював Якщо кишківник має нормальну мікрофлору, а ми профілактуємо та лікуємо закрепи, розлади у вигляді діареї, запальні хвороби, як наприклад, коліти, то підвищуємо імунну реактивність організму і він більш спроможний давати адекватну відповідь на якесь бактеріальне чи вірусне вторгнення. Кишківник для імунітету має більше значення, ніж печінка, підшлункова, шлунок і всі інші органи, разом узяті До кінця не відомо, що відбувається у кишківнику при коронавірусі. Якщо він нормально виділяє свої імунні речовини, захисна активність зростає. Розумієте, треба думати не тільки про маску, миття рук і аби не терти пальцями очі, а щоб і кишківник гарно працював. Він має більше значення, ніж печінка, підшлункова, шлунок і всі інші органи, разом взяті. Геном кишкових бактерій, якого 3-4 кілограми, у десятки разів перевищує наш людський геном, тобто генів у бактерій більше, ніж у господаря. - До вас звертаються з проблемами пацієнти, які перехворіли коронавірусом? - Таких багато. Зараз щоденно підходять післяковідні пацієнти. Когось турбує кишківник, у когось болить шлунок, підшлункова, хтось узагалі в астенії (виснаження). Є наукові дані, що у кожному 5-му випадку при ковіді болить живіт. Це можуть бути кишкові болі, явища диспепсії (печія, нудота, метеоризм), у деяких пацієнтів хвороба протікає без температури і кашлю, але з потужними кольками у животі. Реагує здуттям, болями, у когось послаблюється стілець, а в когось навпаки – формується схильність до закрепів. У декого загострюються коліти. В окремих випадках, а ми це вже бачили двічі, після ковіду проявилося одне з найважчих у медицині захворювань – неспецифічний виразковий коліт, коли з’являються часті проноси з кров’ю. Всіх під одну гребінку не візьмеш, але в цілому люди відновлюються. - Як в умовах пандемії можна подбати про мікрофлору свого кишківника? Обов’язково мають бути цільнозернові каші – ячмінна, перлова, пшоняна, булгур, кускус. Хоча нічим не гірше їсти й гречку - У раціоні обов’язково мають бути молочнокислі продукти – кефір або хоча б кисле молоко. Свіже коров’яче чи козяче молоко не відіграє ніякої ролі. Тим більше, є дані (і вони підтверджуються практикою), що понад 90% білих європейців у дорослому віці погано переносять свіже молоко, на відміну від осіб негроїдної раси. Обов’язково мають бути при переносимості цільнозернові каші – ячмінна, перлова, пшоняна, булгур, кускус. Хоча нічим не гірше їсти гречку. Каші збільшують обсяг кишкового вмісту і усувають зашлакованість. Дуже важлива і рослинна клітковина. Утім тут є особливість. Якщо людина має схильність до проносів, то треба менше її вживати, а якщо є закрепи – то збільшити її споживання. Менше слід їсти магазинної їжі, червоного м’яса, копченої і в’яленої риби, баликів, варених, напівкопчених, копчених ковбас, сосисок і сардельок. До раціону треба ввести горіхи – кеш’ю, фундук, лісові, волоські, а останні – це дарунок природи, вони містять корисні амінокислоти, вітаміни, мікроелементи.

- А що з приводу питного режиму, яку найкраще споживати воду? За тиждень людина вживає з упаковок і пляшок стільки пластику, що вистачило б на виготовлення банківської картки. А за місяць – що вистачить і на кубик Рубіка - Тут не все так просто. На теренах Житомирщини вода дуже збагачена залізом, а воно не зовсім корисне для організму, бо накопичується нирками, печінкою, головним мозком. Від накопичення заліза виникає навіть хвороба – вторинний гемохроматоз. Щодо бутильованої води з магазинів, то хто перевіряв її органолептичний і мікроскопічний склад? На етикетках пишуть, що вона якісна, але чи так насправді? Є дані, що зараз ми поглинаємо багато мікропластику. За тиждень кожна сучасна людина вживає з різних упаковок і пляшок його стільки, що вистачило б на виготовлення банківської картки, а за рік – на кубик Рубіка. Як він впливає на людський організм, ніхто поки що не знає. При можливості пийте джерельну воду з перевіреним складом. Бажано воду зберігати у скляних ємностях. Щодо питного режиму, то треба вживати 1,5-2 літри рідини на добу, а в спекотну пору збільшувати об’єм. При цьому, це не лише вода, а чай, компот, мус, суп, і треба навіть враховувати яблуко та огірок, які ви з’їли. У нас зараз така пошесть є, що люди вранці п’ють воду з лимонним соком, а потім ми їх швидко бачимо у мене на прийомі. Коли питаєш, навіщо таке роблять, то відповідають, що прочитали у Фейсбуці. Від такого методу підвищується кислотність і виникає ерозія шлунка. ГОРМОН РАДОСТІ І ТЕРАПІЯ АНТИБІОТИКАМИ ТА ПРОБІОТИКАМИ - Колись читала, що в кишківнику виробляється гормон радості серотонін. У нас зараз коронавірус, карантин, тарифні протести, дистанційні робота та навчання – і від цього багатьом людям неспокійно. Як стреси, хвилювання, перенавантаження діють на стан цього органу? Два банани в день – і все нормально з серотоніном, настроєм і тонусом - Серотонін переважно виробляється в головному мозку. Два банани в день – і все нормально з серотоніном, настроєм і тонусом. Що стосується впливу психоемоційного фактору, підвищеної інтелектуальної напруги, відповідальної роботи, то це все, безумовно, впливає на травлення. При хвилюванні або частій напруженості можна отримати виразку шлунку чи дванадцятипалої кишки. Типові проблеми у тих, хто перехворів на ковід – це постінфекційний синдром подразненої товстої кишки У мирного населення з зони АТО виявили навіть стресові панкреатити. Частіше на наші стреси реагує кишківник і є навіть синдром подразненої товстої кишки (від перехвилювання бувають часті походи в туалет). Це повальна хвороба і одна з найбільш поширених у світі. Є ще рефлюксна хвороба, яка зараз за рівнем поширеності перевищила всі разом узяті гастрити, ерозії, виразки. У багатьох жінок, які працюють в інтелектуальній сфері, як-от держслужбовці, бухгалтери, викладачі й журналісти теж, починає тиснути за грудиною, сідає голос, мучить печія, є відрижка. Коли в травну систему потрапляє рідина чи їжа, відкривається кардія (клапан) і все потрапляє у шлунок – і вона закривається. При рефлюксній хворобі вона відкрита і не закривається через психоемоційний фактор, коли людину напружують, а вона розслабляється. Поширеність цієї хвороби становить серед жінок 40%, а серед чоловіків – 25%. Окрім того, доведено, що стреси, хронічна напруга в поєднанні з недосипанням сприяють розвитку онкології. - МОЗ і лікарі б’ють на сполох через неконтрольоване вживання антибіотиків. Як вони шкодять кишківнику? - Якщо проаналізувати, скільки життів врятували антибіотики, то їх користь більша, ніж шкода. Всі знають, що антибіотики не впливають на вірус, а на нього діють противірусні препарати. Але при тому ж ковіді призначають антибіотики, бо до вірусу приєднується вторинна бактеріальна інфекція. Якщо є мікс із вірусу та 1-2 бактерій, то можна просто не врятувати людину. Тому з метою попередження бактеріальних ускладнень призначають антибіотики. Вважаю, що вони повинні бути рецептовані. Головна проблема в тому, що багато хто, купуючи в аптеці антибіотик, часто не допиває його за схемою. Якщо його вживати менше часу, ніж вказано в інструкції, бактерія не гине, а отримує стійкість, а потім вже інший антибіотик на неї не діє. Та за 2020 рік в Україні використання антибіотиків збільшилося у 3,5 разу! - З досвіду знайомих, які перехворіли COVID-19, знаю, що дехто після курсу лікування приймає пробіотики. Це обов’язково мають бути аптечні препарати чи можна знайти альтернативу в продуктах? - Пребіотичним ефектом, тобто коли ми щось їмо і нашу їжу використовують рідні бактерії, наділена рослинна клітковина. Треба каші їсти. Якщо говорити про всілякі пробіотики, то до них дуже багато питань загалом. У країнах Заходу вони не є медичним засобом, а БАДом (біологічно активна добавка). Наприклад, нам заявляють, що у нас мало біфідобактерій і треба пити пробіотики, у яких вони є. Вони ніби одного роду, але генетично різні за штамом (із нашими – авт.). Ці штучні бактерії – чужорідні, вони діють, поки ти їх приймаєш, ще кілька тижнів після того, а потім рідна мікробіота піднімає повстання і виштовхує це все пробіотичне. Є пробіотики – підселяють бактерії, пребіотики – добавки до харчування, що є їжею для рідних бактерій, і симбіотики – пробіотик і пребіотик у комплексі. Правильніше використовувати сахароміцети буларді. Ковтаєш капсулу, вона потрапляє у кишечник, де знищуються усі патогенні бактерії, а самі бактерії з препарату не приживаються і виходять з організму. Є окремі дані, що кишківник після антибіотикотерапії упродовж 3-6 місяців відновлюється самостійно. У ХАРЧУВАННІ МАЄ ПЕРЕВАЖАТИ РОСЛИННА КЛІТКОВИНА - Ми з вами вже говорили про те, як треба харчуватися. На вашу думку, наскільки зараз актуальна відома фраза Гіппократа «Ми є те, що ми їмо» – з огляду на те, що наше харчування принципово відрізняється від їжі людей, наприклад, 100 років тому? Є дані за минулий рік, що в Україні кожна п’ята смерть пов’язана з харчуванням - Ця фраза вкрай актуальна. Скажімо, 100 років тому люди мали інші проблеми. Дуже часто був розповсюджений рахіт через нестачу вітаміну D, цинга – від браку вітаміну С, холера. Я як гастроентеролог і всі мої колеги зауважуємо, що треба харчуватися 5-6 разів на день. За часів палеоліту можна було 2 рази на день чи раз на 2 дні поїсти. Людина така істота, що багато чого стерпить, утім нові епохи мають свої виклики. Зараз харчування у багатьох людей одноманітне. Є дані за минулий рік, що в Україні кожна п’ята смерть пов’язана з харчуванням, і тут ми безумовні лідери серед країн Європи. Давно відомо, як правильно харчуватися. Існують так звані піраміди здорового харчування, де на верхівці лише 5% якогось червоного м’яса, копчених ковбас, в’яленої риби, а все інше – молочнокислі продукти, обов’язково злакові, нежирна риба, дієтичні види м’яса, горіхи. Одноманітне харчування сприяє дисбактеріозу. Харчування в сучасному світі гіпервуглеводне, а вуглеводи дають надлишкову масу тіла, сприяють діабету. Колись ми насміхалися з американців, що вони страждають від ожиріння, але наша країна вже крокує слідом за Америкою. Дитяче ожиріння в нас має майже таке ж розповсюдження, як у США.