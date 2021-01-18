На Банковій знають, чим Україна може зацікавити Маска

Засновнику космічної компанії SpaceX, американському винахіднику й бізнесмену Ілону Маску могла б бути цікава Україна, зокрема, зважаючи на поклади літію.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє Укрінформ.

«Ми з вами, до речі, можемо багато говорити про те, чому Ілону Маску могла б бути цікава Україна. Я назву тільки одну тему — літій. Далі не треба продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти й постачати. Батареї з чого виробляються?», - зазначив Жовква, додавши, що це лише один із прикладів.

Він зауважив, що Маск - це людина, яка цікавиться багатьма речами.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський запросив засновника компанії SpaceX Ілона Маска відвідати в Україні Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова (у Житомирі).

Фото: wsj.com