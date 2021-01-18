Український карантин є одним із найм’якших з-поміж 18 європейських країн - Шмигаль

Карантинні обмеження, запроваджені Україною для протидії поширенню пандемії COVID-19, є одними з найбільш м'яких у порівнянні з 18 європейськими країнами.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень», – сказав Шмигаль.

За словами очільника уряду, за минулий тиждень було проведено 182 437 ПЛР-досліджень, позаминулого тижня зроблено 160 тисяч тестів.

Прем'єр-міністр розповів, що за останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання, а за позаминулий тиждень захворіла 41 тисяча осіб.

Шмигаль підкреслив, що знову почалося повільне зростання захворюваності.

Водночас правоохоронці проінформували, що через порушення карантинних правил вони закрили пів тисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів.

Як повідомлялося, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року.