Україна повернеться до «помаранчевого» карантину після 24 січня - Шмигаль

На цьому він наголосив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Укрінформ.

"Зараз ми розриваємо той ланцюжок, що утворився з Нового року до Різдва. В тому разі якщо ми б не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які б не дозволили нашій медичній системі впоратися. Та навіщо ризикувати життям і здоров'ям людей, якщо ми можемо в цей найбільш неактивний період в році зробити найм'якший в Європі локдаун, для того, щоб збити хвилю, що розпочинається, і в лютому уникнути великої кількості захворювань", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що для уряду було важливо не допустити перевантаження медичної системи до отримання вакцини, надходження якої очікується не пізніше лютого.

"З 8 до 24 січня у нас встановлений так званий карантин зимових канікул. Його ключова мета - обмеження мобільності населення. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до запровадження цих правил", - зазначив Шмигаль.

Водночас він акцентував на тому, що наразі влада не вбачає потреби у продовженні жорстких карантинних заходів після 24 січня.

"Поточний карантин запроваджений до кінця лютого. Найімовірніше, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки що немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - зазначив прем'єр.

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інше питання", - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року.