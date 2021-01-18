Україна повернеться до «помаранчевого» карантину після 24 січня - Шмигаль

Україна повернеться до «помаранчевого» карантину після 24 січня - Шмигаль

Укрінформ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що необхідності продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня поточного року немає, після цього дня Україна повернеться до обмежень помаранчевої зони, які діяли раніше.

На цьому він наголосив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Укрінформ.

"Зараз ми розриваємо той ланцюжок, що утворився з Нового року до Різдва. В тому разі якщо ми б не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які б не дозволили нашій медичній системі впоратися. Та навіщо ризикувати життям і здоров'ям людей, якщо ми можемо в цей найбільш неактивний період в році зробити найм'якший в Європі локдаун, для того, щоб збити хвилю, що розпочинається, і в лютому уникнути великої кількості захворювань", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що для уряду було важливо не допустити перевантаження медичної системи до отримання вакцини, надходження якої очікується не пізніше лютого.

"З 8 до 24 січня у нас встановлений так званий карантин зимових канікул. Його ключова мета - обмеження мобільності населення. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до запровадження цих правил", - зазначив Шмигаль.

Водночас він акцентував на тому, що наразі влада не вбачає потреби у продовженні жорстких карантинних заходів після 24 січня.

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"Поточний карантин запроваджений до кінця лютого. Найімовірніше, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки що немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - зазначив прем'єр.

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інше питання", - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року.

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