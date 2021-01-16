В Україні за добу виявили 7 729 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 15 січня, виявили 7 729 нових випадків COVID-19, померли 144 особи.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників", - написав глава МОЗ.

За його словами, минулої доби зареєстровано 144 летальних випадків, водночас одужало 9 792 особи. Були госпіталізовані 2 083 особи з COVID-19.

Міністр повідомив, що найбільше підтверджених випадків коронавірусу за добу зареєстровано у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 154 692 особи, з них 857 183 особи одужали, померли 20 686 людей, поінформував Степанов.

Як повідомлялося, напередодні в Україні зареєстрували 8 199 нових випадків зараження коронавірусом.