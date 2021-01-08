В Україні планують розробити Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

В Україні у 2021 році планується розробити та затвердити Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці.

Зокрема, вона нагадала, що торік Україна приєдналася до міжнародної ініціативи «Партнерство Біарриц», яка об’єднує зусилля різних країн на шляху до рівності жінок і чоловіків.

«Згідно з останнім звітом Світового економічного форуму, за індексом гендерної нерівності Україна посідає 59-те місце серед 153 країн світу, охоплених цим дослідженням. Така позиція свідчить про значну нерівність, яка є у нашій країні і яку важливо виправляти вже сьогодні. Саме тому я ініціювала приєднання України до «Партнерства Біарриц». Бо вірю – у жінок і чоловіків мають бути рівні права та можливості. А стереотипи й бар’єри, які існують у нашому суспільстві, мають бути зруйновані», - наголосила перша леді.

Вона зазначила що у межах «Партнерства Біарриц» Україна визначила для себе 5 рівноцінних напрямків роботи, перший з яких - зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків.

Як констатувала Зеленська, на сьогодні середній розрив у оплаті праці жінок і чоловіків в Україні, за даними Міністерства соціальної політики, становить 22%. Жінки зазвичай працюють на нижчих посадах, ніж чоловіки, та представлені у менш оплачуваних секторах економіки, зокрема бюджетній сфері. Тому важливим кроком у виконанні зобов’язання щодо зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків для України стало приєднання у 2020 році до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC), підкреслила дружина Президента. Крім того, Мінекономіки почало розробку Національної стратегії зі зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року.

Другий напрямок у межах «Партнерства Біарриц» - розвиток безбар’єрного публічного простору. Тут серед основних досягнень перша леді назвала підписання Меморандуму про розбудову безбар’єрного простору та початок роботи над Альбомом безбар’єрних рішень. Крім того, нагадала вона, Президент України підписав указ № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», яким передбачено розробку Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Третім напрямком Україна визначила «забезпечення рівних можливостей для матері та батька щодо декрету». Для його виконання Верховна Рада 1 грудня 2020 року у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає чоловікові право після народження дитини взяти 14-денну оплачувану відпустку з догляду за нею та урівнює права чоловіків і жінок на батьківство. «Чекаємо на друге читання та розраховуємо на ухвалення законопроєкту. Це стане першим важливим законодавчим кроком для розвитку батьківства «в чотири руки» в Україні, який дасть змогу поєднувати трудову діяльність із сімейними обов'язками для жінок та чоловіків», - підкреслила перша леді.

Протидію домашньому та гендерно зумовленому насильству визначено четвертим напрямком діяльності в межах «Партнерства Біарриц». Відтак у рамках цієї роботи в Україні, як відзначила дружина Президента, було запущено урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству – 1547; створено дев’ять шелтерів – притулків для постраждалих від домашнього насильства; на 2021 рік затверджено нову субвенцію з державного бюджету в розмірі 275 млн грн для розширення мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб. Крім того, як нагадала перша леді, Президент у 2020 році підписав указ про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству.

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І врешті п’ятим напрямком роботи в межах «Партнерства Біарриц» є забезпечення комплексного інтегрування принципів гендерної рівності в освіті, поінформувала Зеленська, зазначивши, що для цього на 2021 рік заплановано розробити та затвердити Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року, а також розробити план заходів з реалізації стратегії.

«Вважаю, що всі ці кроки – гарний початок руху в напрямку рівності, руйнування стереотипів та створення рівних можливостей для кожного», - заявила перша леді.

Як повідомлялося, «Партнерство Біарріц» було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в місті Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Мета ініціативи – посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.