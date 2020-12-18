Перша леді відзначила кроки у протидії домашньому насильству в Україні

Дружина Президента України Олена Зеленська наполягає, що весь ланцюжок реагування на випадки домашнього насильства має працювати ефективно, а приєднання до “Партнерства Біарріц” повинно розвиватися в реальних проєктах.

Про це вона сказала під час засідання комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах «Партнерства Біарріц», яке відбулося у Кабінеті Міністрів, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«За цей рік було зроблено декілька важливих кроків у розбудові рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків. Зокрема Україна увійшла до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який дає чоловікові право після народження дитини взяти 14-денну оплачувану відпустку, та почала активно діяти у напрямку створення універсального, гендерно чутливого публічного простору. Усе це ланки одного ланцюга, який повинен забезпечити рівні права та можливості для всіх людей», – наголосила перша леді.

Крім того, дружина Президента відзначила кроки у протидії домашньому насильству – розбудову мережі шелтерів, запуск роботи урядової гарячої лінії із запобігання домашньому насильству.

«Загалом мені здається надзвичайно важливим пропрацювати весь ланцюжок реагування на випадки домашнього насильства: від телефонного дзвінка на гарячу лінію та виїзду Національної поліції до надання психологічної та медичної допомоги. Це має працювати злагоджено, а не бути галочкою у звітному документі», – зауважила Зеленська.

Водночас вона підкреслила, що Партнерство не повинно залишитись на папері, а має жити й розвиватися в реальних проєктах.

В ОП нагадали, що 16 грудня уряд підтримав План дій щодо виконання зобов’язань, які готова виконати Україна у межах «Партнерства Біарріц».

До плану увійшли, зокрема зобов’язання у п’яти напрямах: реформування законодавства у сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею, – батько й мати матимуть однакові можливості щодо декрету; розвиток інклюзивного та гендерно чутливого публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення, – люди з особливими потребами матимуть рівний доступ до інфраструктури; наскрізна інтеграція гендерного компоненту в освітній процес, – хлопці та дівчата матимуть однаковий доступ до освіти незалежно від вибору професії; забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, – держава готова стати на захист постраждалих шляхом створення нових притулків, кімнат кризового реагування та надання різних видів допомоги; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, – за один вид діяльності має бути рівна оплата праці незалежно від статі.

«Приєднавшись до «Партнерства Біарріц», ми як держава взяли на себе зобов’язання зменшити розрив у оплаті праці жінок і чоловіків, розвивати безбар’єрний публічний простір, навчати дітей принципів рівності. Дотримання рівних прав і можливостей, досягнення політичної та економічної рівноправності має суттєвий позитивний вплив на всі сфери життя суспільства і сприяє економічному зростанню країни», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як повідомлялося, з ініціативи Зеленської 11 вересня 2020 року Україна стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарріц», яке було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) – Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та США – з метою посилення відповідальності «Великої сімки» та консолідації зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.

Фото: www.president.gov.ua