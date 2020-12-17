Вперше дружина Президента взяла участь у щорічній нараді послів

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у щорічній нараді послів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі глави держави, підкресливши, що це вперше дружина Президента стала учасницею наради.

Зазначається, що на зустрічі Олена Зеленська поінформувала про результати проєктів у сфері культурної дипломатії за 2020-й та заручилася підтримкою керівників дипломатичних місій України на наступний рік.

«Культурна дипломатія – це один з важливих інструментів «м'якої сили», які я, як перша леді, використовую для просування української культури у світі», - зазначила Олена Зеленська.

За її словами, за цей рік Україна запустила вже сім аудіогідів у всесвітньо відомих музеях різних країн. У планах – запуск ще трьох до кінця грудня та щонайменше шести в наступному році.

«Переоцінити важливість проєкту із запуску аудіогідів неможливо. Адже він не тільки про зручність, він – про поширення нашої рідної мови у світі. Про те, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках», – наголосила перша леді.

«Мова – це прапор. Аудіогіди – це наш прапор, піднятий там, де його бачать усі, зокрема й самі українці. Запровадження українських аудіогідів по всьому світу – це маленький, але реальний крок вперед для нашої культурної дипломатії», – підтримав Олену Зеленську посол України в Австрії Олександр Щерба.

Зазначалося, що культурна дипломатія – значно ширший напрям, ніж просто аудіогіди. Вона включає налагодження культурних міждержавних обмінів з метою популяризації української культури та мистецтва за кордоном, а також – створення умов для доступу українців до найкращих надбань світової культури та мистецтва безпосередньо в Україні.

«Це культурно-комунікаційна експансія. Не дипломатія, а експансія. Ми плануємо створити у Франції моду на українське. Передумови для цього абсолютно сприятливі: у Франції дуже цінують сучасне мистецтво з України, ми додамо до цього моду, гастрономію», – поділився планами посол України у Франції Вадим Омельченко.

Як повідомлялося, 17-22 грудня в онлайн-форматі проходить конференція керівників закордонних дипломатичних установ України за участю послів, постійних представників та генеральних консулів держави за кордоном. Конференція відбувається під гаслом «Прагніть більшого». Її мета – визначити пріоритети та завдання зовнішньої політики України на найближчу перспективу.

Конференцію у четвер відкрив Президент Володимир Зеленський і обговорив з дипломатами стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

Фото: ОП