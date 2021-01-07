Ткаченко назвав інформацію про підпільне вакцинування черговою маніпуляцією Росії

Ткаченко назвав інформацію про підпільне вакцинування черговою маніпуляцією Росії

Укрінформ
Міністр інформаційної політики Олександр Ткаченко не виключає, що інформація деяких ЗМІ про підпільне вакцинування від COVID-19 є фейком і проявом інформаційної війни Росії проти України.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"Якщо дивитись між рядків, можна побачити чергову маніпуляцію північного "сусіда". Навіть дивно, що прямо не згадується про Sputnik V, який, вочевидь, вже починають використовувати в інформаційній війні Росії проти України", - зазначив Ткаченко.

За його словами, в часи інформаційних війн будь-який пост чи стаття можуть бути фейком, які в першу чергу варто перевіряти. І розходяться ці фейки не гірше за вірус, відзначив міністр. Саме тому, сказав він, у Міністерстві культури та інформаційної політики розробляють стратегію протидії дезінформації.

"Але, якщо інформація про контрабанду та незаконне позачергове щеплення підтвердиться – всім зрозуміло, що щастя цим вакцинованим ані в політичному, ані у звичайному житті не буде", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що збирається вакцинуватися лише тоді, коли вакцину можна буде купити легально, за власні кошти та тільки після того, як її вже отримає група ризику – лікарі та працівники сфер, що забезпечують життєдіяльність країни.

"Вірю, що перевірена вакцина вже буде доступна найближчим часом", - резюмував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та правоохоронцям перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від COVID-19.

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Також Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію щодо можливої підпільної вакцинації від коронавірусу препаратами невідомого походження.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на бізнесмена Михайла Бродського повідомляли про те, що в Україну з Ізраїлю таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників.

Стверджувалося, що посадовці нібито платять по 2,5 тис. євро за дві дози вакцини.

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