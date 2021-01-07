Ткаченко назвав інформацію про підпільне вакцинування черговою маніпуляцією Росії

Міністр інформаційної політики Олександр Ткаченко не виключає, що інформація деяких ЗМІ про підпільне вакцинування від COVID-19 є фейком і проявом інформаційної війни Росії проти України.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"Якщо дивитись між рядків, можна побачити чергову маніпуляцію північного "сусіда". Навіть дивно, що прямо не згадується про Sputnik V, який, вочевидь, вже починають використовувати в інформаційній війні Росії проти України", - зазначив Ткаченко.

За його словами, в часи інформаційних війн будь-який пост чи стаття можуть бути фейком, які в першу чергу варто перевіряти. І розходяться ці фейки не гірше за вірус, відзначив міністр. Саме тому, сказав він, у Міністерстві культури та інформаційної політики розробляють стратегію протидії дезінформації.

"Але, якщо інформація про контрабанду та незаконне позачергове щеплення підтвердиться – всім зрозуміло, що щастя цим вакцинованим ані в політичному, ані у звичайному житті не буде", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що збирається вакцинуватися лише тоді, коли вакцину можна буде купити легально, за власні кошти та тільки після того, як її вже отримає група ризику – лікарі та працівники сфер, що забезпечують життєдіяльність країни.

"Вірю, що перевірена вакцина вже буде доступна найближчим часом", - резюмував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та правоохоронцям перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від COVID-19.

Також Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію щодо можливої підпільної вакцинації від коронавірусу препаратами невідомого походження.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на бізнесмена Михайла Бродського повідомляли про те, що в Україну з Ізраїлю таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників.

Стверджувалося, що посадовці нібито платять по 2,5 тис. євро за дві дози вакцини.