В Аргентині зіпсувалися сотні доз російської вакцини - ЗМІ

В Аргентині зіпсувалися сотні доз російської вакцини - ЗМІ

Укрінформ
В Аргентині 400 доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" стали непридатними для використання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nacion.

Інцидент стався у муніципалітеті Олаваррія (провінція Буенос-Айрес) через збій під час зберігання медичного засобу у холодильних камерах.

Місцева влада з'ясовує, чи не зіпсували вакцину навмисне.

Генеральний прокурор судового департаменту муніципалітету Асуль Марсело Собріно, який займається цією справою, розглядає дві причини зупинки роботи холодового ланцюга. Перша з них - це технічний збій, друга - навмисна зміна налаштувань температури з метою псування засобу.

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Очільник профспілки робітників муніципалітету Олаваррія Хосе Ступпія виключив можливість саботажу. На його думку, причиною збою стала недбалість місцевої влади, яка із самого початку постачала вакцину до непристосованої для правильного її зберігання лікарні.

Як повідомлялося, у Євросоюзі відмовилися включати російську вакцину до власної стратегії вакцинації.

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Третю фазу клінічних досліджень російської вакцини "Спутник V" досі не завершено.

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