Фармацевт, який зіпсував 500 доз COVID-вакцини, вірив у теорію змови

Фармацевт медцентру американського Aurora Health Care, який навмисно зіпсував понад 500 доз вакцини від коронавірусу, вірив у теорії змови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Фармацевт із Вісконсіна Стівен Бранденбург, заарештований минулого тижня за псування вакцини Moderna від коронавірусу, є прихильником теорії змови, в якій йдеться, що вакцина може завдати шкоди людям.

Фармацевт вірив, що через вакцину у людей мутує ДНК.

Бранденбурга заарештували минулого тижня після того, як він витягнув із холодильника близько 500 доз, і 57 осіб отримали щеплення зіпсованим препаратом.

Вважається, що без холодильника COVID-вакцину можна зберігати не довше 12 годин. Також під питанням залишаються наслідки для здоров'я щеплених бракованим препаратом людей.