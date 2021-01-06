Шмигаль доручив перевірити інформацію ЗМІ про підпільну COVID-вакцинацію

Шмигаль доручив перевірити інформацію ЗМІ про підпільну COVID-вакцинацію

Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію щодо можливої підпільної вакцинації від коронавірусу препаратами невідомого походження.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію. Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що зараз Україна очікує першу партію вакцин - 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. За його словами, наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні.

Шмигаль висловив переконання, що жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження.

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"Нагадаю рецепт, як уберегтися від хвороби: носіть маску, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції", - додав він.

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Раніше деякі ЗМІ з посиланням на бізнесмена Михайла Бродського повідомляли про те, що в Україну з Ізраїлю таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників. Стверджувалося, що посадовці нібито платять по 2,5 тисячі євро за дві дози вакцини.

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