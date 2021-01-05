Під час локдауну треба готуватись до «британського» штаму коронавірусу – Радуцький

Під час локдауну з 8 по 24 січня потрібно дати перепочити вітчизняній системі охорони здоров'я, лікарям та підготуватися до нових викликів - у т.ч. розповсюдження британського штаму вірусу.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці.

"Як надалі діяти Україні? Чи з огляду на зниження захворюваності скасовувати локдаун, який має тривати з 8 по 25 січня? Приклад європейських країн свідчить, що святкувати перемогу над пандемією занадто рано. Під час січневих канікул потрібно дати перепочинок системі охорони здоров’я, нашим лікарям. Та підготуватись до нових викликів – наприклад, розповсюдження британського штаму вірусу", - написав Радуцький.

При цьому парламентарій висловив думку, що варто дослухатись до пропозицій бізнес спільноти та відрегулювати деякі питання щодо обмеження продажу товарів під час локдауну. "Немає причин створювати для підприємців та споживачів складнощі та обмеження, які не впливають на епідеміологічну ситуацію", - зауважив Радуцький.

Голова парламентського комітету звернув увагу на те, що останнім часом кількість нових хворих на COVID-19 зменшується не лише в Україні, але й в багатьох країнах Євросоюзу.

Скажімо, у Франції у переддень Різдва 24 грудня виявили 21 тис. нових хворих, а 4 січня – лише 4 тис. У Німеччині - 24,7 тис. та 11 тис. відповідно. В Італії наприкінці грудня фіксували 18 тис. нових хворих за добу, вчора – 10,7 тис.

Найгірша ситуація на сьогодні, зазначив депутат, у Великій Британії, де активно поширюється новий, більш агресивний штам вірусу. На кінець грудня у країні фіксували близько 40 тисяч інфікованих, а вчора був встановлений антирекорд – 58,7 тис. нових хворих за добу.

Як іще один аргумент щодо запровадження локдауну в Україні політик назвав той факт, що у грудні країни ЄС анонсували послаблення карантинних обмежень у січні. Однак сьогодні більшість з них навпаки - посилює або продовжує карантин. Приміром, у Німеччині локдаун мав закінчитися 10 січня. Проте влада планує продовжити жорсткий карантин ще на 2-3 тижні. У Франції та Іспанії посилили обмеження в регіонах, де велика кількість госпіталізованих пацієнтів. А у Великій Британії з 4 січня ввели жорсткий локдаун: виходити з дому дозволяється не більше, ніж на годину на добу: для фізичних вправ, купівлі продуктів харчування та товарів першої необхідності.

"Всі розуміють – треба протриматись ще 2-3 місяці до кінця холодного сезону. Адже вакцинація не дасть швидких результатів. В Німеччині поки що вакцинували лише 150 тисяч людей, у Франції – близько 100 тисяч. За оптимістичним сценарієм, до кінця зими щеплення від коронавірусної хвороби зроблять 10% населення цих країн. Позитивний ефект від вакцинації ми відчуємо, мабуть, ближче до наступного сезону грипу та ГРВІ – тобто восени", - додав Радуцький.

Водночас парламентарій зауважив, що треба також враховувати, що у країнах ЄС частина населення відмовляється від щеплення. За його словами, наприклад, в Іспанії планують створити реєстр людей, які відмовились від вакцинації. "Вірогідно для них у майбутньому будуть вводитись обмеження: на користування літаком, на відвідування будинків осіб похилого віку та інші", - зазначив Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, із 8 по 24 січня 2021 року в Україні, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, будуть запроваджені посилені карантинні обмеження.