На закупівлях лікарських засобів вдалося заощадити 1,5 мільярда – Радуцький

2020 року на закупівлях лікарських засобів нашій державі вдалося заощадити 1,5 млрд грн бюджетних коштів.

Про це, передає Укрінформ, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці.

"Рік тому Верховна Рада схвалила закон про зміни в публічних закупівлях. Ми запровадили нові, більш ефективні правила проведення тендерів. Зокрема, знизили поріг закупівель: якщо раніше контракти укладали на суму до 200 тис. грн, то тепер – до 50 тис. грн. Це дозволило з 19 квітня, коли почав діяти закон, додатково зекономити на закупівлях 1,7 млрд грн. Загалом у 2020 році система Prozorro заощадила 43,5 млрд грн, що на 13 млрд грн більше, ніж 2019 року", - зазначив Радуцький.

За його словами, найбільша економія бюджетних коштів відбулася саме на медичних закупівлях. Депутат нагадав, що навесні цього року почав діяти Закон № 531-ІХ, що створив законодавче поле для роботи ДП «Медичні закупівлі України».

"За підсумками 2020 року ДП увійшло до ТОП-5 замовників у системі Prozorro за сумою укладених контрактів. Лише по централізованих закупівлях ліків та медвиробів за державними програмами підприємство уклало більше 300 договорів закупівель на загальну суму в 4 млрд грн. Заощадити вдалось 1,5 млрд грн. В середньому економія склала приблизно 40%", - додав Радуцький.

Голова комітету навів декілька прикладів успішної рободи ДП «Медичні закупівлі України».

Зокрема, минулого тижня до України був доставлений препарат «Трастузумаб», який використовується при лікуванні раку молочної залози. Пацієнтки отримують цей лікарський засіб безкоштовно, за призначенням лікаря-онколога. Зі слів Радуцького, очікувана вартість закупівлі складала 263 млн грн, за підсумками аукціону на Prozorro держава заплатила вдвічі менше - 121 млн грн. Відтак економія складає 54%, або 142 млн грн. За словами виробника, це найнижча ціна, яку він дав на препарат в усьому світі.

Інший препарат для лікування дорослої онкології – «Леналімомід». У конкурсі брали участь дев’ять виробників. Вартість партії препарату знижена з 18 млн грн до 2,8 млн грн, тобто в 6 разів.

Ще один приклад – тендер на онкологічний препарат «Пеметрексед» (100 мг та 500 мг). Очікувана вартість - 71,8 млн грн, результат переможної пропозиції - 11,7 млн грн. Отже, зниження ціни на 83%.

Радуцький також відзначив, що ДП вдалось забезпечити високий рівень конкуренції. Адже якщо зазвичай у конкурсах Prozorro беруть участь два-три учасника, то в тендерах на закупівлю лікарських засобів – вісім-дев’ять.

Як повідомлялось, Верховна Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу, що дозволили «Медичним закупівлям України» укладати середньострокові договори на термін до трьох років.