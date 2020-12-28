Холодильники на сотні тисяч доз: у Києві створять Центр зберігання COVID-вакцин

У Києві або у безпосередній близькості до міжнародного аеропорту «Бориспіль» буде створено спеціальний Центр тривалого зберігання вакцин від коронавірусу в наднизьких температурах.

Про це, як передає Укрінформ, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") у Фейсбуці.

За його словами, у центрі будуть встановлені холодильники, що здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз вакцин.

"Один холодильник об’ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже перебуває в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання у наднизьких температурах", - розповів Радуцький.

При цьому голова парламентського комітету уточнив, що Україна очікує на поставку перших партій вакцини вже наприкінці січня – лютому 2021 року.

Радцький відзначив, що Україна залучить приватні логістичні компанії до транспортування та тривалого зберігання вакцини від COVID-19 у наднизьких температурах.

За його словами, з Центру зберігання логістична компанія у спеціальних термобоксах транспортуватиме вакцини до пунктів щеплення у регіонах, де вона зможе зберігатись до 5 днів в звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія).

"У держави наразі є важливе завдання – організувати процес щеплення на місцях. Нещодавно МОЗ затвердив Дорожню карту з проведення вакцинації від COVID-19. Її планують проводити у понад 4000 пунктах щеплень, буде працювати більше 500 мобільних бригад. Розглядається і можливість створення тимчасових центрів вакцинації, за прикладом країн ЄС. Це означає, що доведеться мобілізувати та навчити велику кількість медичних працівників, а ще сформувати списки людей, котрі будуть вакцинуватись першими, відпрацювати механізм контролю за використанням вакцини, щоб безкоштовна вакцина не почала розповсюджуватись за тіньовими схемами", - зауважив Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від коронавірусу, крім Російської Федерації.