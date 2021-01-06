В Україні за добу виявили 6 911 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 5 січня, зареєстрували 6 911 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали ще 14 490 інфікованих.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"6 911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників", - написав Степанов.

Також, згідно з наведеними ним даними, за минулу добу госпіталізовано 2 978 осіб; зафіксовано 228 летальних випадків; одужало 14 490 осіб; здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).

За весь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 1 090 496 осіб; одужало – 761 898 осіб; летальних випадків – 19 357; проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

Як повідомлялося, попередньої доби, станом на 5 січня, було зафіксовано 5 334 випадків інфікування коронавірусом.