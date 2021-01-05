В Україні можуть робити до 75 тисяч ПЛР-тестів на добу – Степанов

МОЗ може протестувати на COVID-19 до 75 тисяч осіб на добу.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“На сьогодні ми робимо невелику кількість тестів , якщо порівняти з нашими можливостями щодо тестування. Наші можливості тільки по ПЛР-тестуванню, і тільки в лабораторіях МОЗ складають вже не менше 55 тисяч тестів на добу. А ще приватні лабораторії, яким ми готові сплачувати кошти за тестування, а ще лабораторії, які знаходяться в наших лікарнях. Ми виходимо на 70-75 тис. тестувань методом ПЛР на добу”, - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що за наявності всіх можливостей, кількість тестів ПЛР значно менша, але причин цього не назвав.

Він нагадав, що також в Україні запроваджено швидкі тести на визначення антигену до COVID-19, які мають бути у сімейних лікарів, і додав, що тепер тестування на COVID-19 доступне у лікаря первинної ланки за наявності у пацієнта симптомів ГРВІ, а також , якщо пацієнт перебував у контакті з хворим на COVID-19.

“Якщо у вас є будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, будь-які, не тільки ті, що свідчать про COVID-19, звертайтеся до свого сімейного лікаря, щоб він вам зробив забор біоматеріалу або відправив на відповідне тестування, або зробив це швидким тестом, який у них є”, - сказав Степанов.

У разі відмови міністр порадив звертатися на гарячу лінію контакт- центру МОЗ з питань коронавірусу - 0 800 60 20 19.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020 року в Україну була доставлена перша партія експрес-тестів на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, закуплена ДП «Медзакупівлі України», у кількості 225 тис.

За останню добу в Україні COVID-19 підтверджено у 5 334 випадках, за добу здійснено тестувань – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).

За весь час пандемії в Україні проведено 5 645 178 ПЛР-тестувань.