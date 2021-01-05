Смерті медиків від COVID-19: уряд спростив отримання компенсацій

Уряд урегулював процедуру розслідування випадків смерті медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, внаслідок захворювання на неї.

Відповідну постанову ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, проєкт акта розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами селекторної наради під головуванням Президента, що відбулася 21 грудня 2020 року.

Зокрема, врегульовано процедуру розслідування випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, яка застосовується до таких випадків смертей, що виникли протягом дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, та протягом трьох місяців з дати його завершення. Уточнюється, що визначено порядок створення та роботи комісії щодо розслідування таких випадків, термінів надання висновків тощо.

Крім того, внесено зміни до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв'язку з захворюванням на COVID-19 та визначення їх розмірів.

Наголошується, що реалізація рішення уряду забезпечить спрощення отримання страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Як повідомляв Укрінформ, Контакт-центр МОЗ запровадив нову функцію опрацювання запитів медичних працівників та членів їх родин щодо виплат у зв’язку із захворюванням або смерті через COVID-19.