Смерті медиків від COVID-19: в уряді придумали, як спростити виплати

Міністерство охорони здоров'я ініціювало спрощення процедури розслідування випадків смерті медпрацівників у зв'язку з COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Міністерством охорони здоров'я проведено зустріч з Мінсоцполітики, Фондом соціального страхування, Державної служби з питань праці та ініційовано нормативно-правові зміни щодо удосконалення процедури розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників, які будуть винесені найближчим часом на розгляд уряду. Ми значно спростили механізм щодо цих виплат (у зв'язку зі смертю через COVID-19 — ред.), механізм проведення розслідувань, максимально його скоротили”, - сказав Степанов.

За його словами, постанова зараз перебуває на погодженні інших центральних органів влади, і уряд розгляне її на найближчому засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, Контакт-центр МОЗ запровадив функцію опрацювання запитів медичних працівників та членів їх родин щодо виплат у зв’язку із захворюванням або смерті через COVID-19.