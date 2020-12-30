Хвороба чи смерть від COVID-19: медики можуть звертатися до контакт-центру МОЗ

Контакт-центр МОЗ прийматиме запити щодо виплат медпрацівникам у разі захворювання або смерті у зв’язку з COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Міністерством охорони здоров’я спільно Фондом соціального страхування опрацьовано механізм приймання та опрацювання запитів щодо виплат, які здійснюються Фондом у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням COVID-19. Ми запровадили цю функцію, коли медичні працівники, які перехворіли, або родичі загиблих медпрацівників можуть звернутися до Контакт-центру і отримати інформацію”, - сказав глава МОЗ.

Відтепер, за його словами, медпрацівники або члени їх сімей зможуть звертатися до Контакт-центру для отримання оперативної інформації про стан розгляду їхніх заяв та здійснення таких виплат.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станови на 30 грудня виявлено 1 045 348 випадків зараження коронавірусом. За добу виявлено 7986 нових випадків інфікування, зокрема захворіли 453 медпрацівники.