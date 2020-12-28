Зарплата лікаря наступного року буде близько 9 тисяч – Степанов

Зарплата лікаря наступного року буде на рівні 9 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю Censor.net сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Виходячи з тієї вартості, яка закладена на фінансування медицини на наступний рік, зарплата лікаря буде на рівні 9 тисяч на місяць. Тобто те, що лікар отримує зараз, те саме він буде отримувати і в наступному році. На більше сьогодні грошей немає" , - сказав Степанов.

Так, за його словами, МОЗ у бюджетному запиті закладав суму в 225 млрд грн лише на Програму медичних гарантій, в яку входила і вартість ліків і зарплата медикам. Загальний обсяг фінансування медичної сфери МОЗ хотів встановити на рівні 296 млрд грн.

Зараз у бюджеті на 2021 рік на фінансування медицини виділено 123 млрд грн.

Степанов наголосив, що були підвищені тарифи на лікування інсультів, інфарктів, екстрену медичну допомогу, медикам з вересня виплачуються надбавки. Також 300% надбавок отримують ті медпрацівники, які працюють у ковід-лікарнях.

"Зараз лікарі, які працюють у "ковідних" лікарнях, завдяки 300% надбавкам, отримують близько 30 тис. грн на місяць", - сказав Степанов.