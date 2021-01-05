Найгірша COVID-статистика – у Києві та трьох областях

Станом на 5 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано у Миколаївській, Запорізькій, Черкаській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївській області - 455,4 на 100 тис. населення, у Запорізькій області - 447,1, у Черкаській - 420,3, у Києві - 407,7.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 273,3 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 79,4 на 100 тис. населення, Закарпатській - 103,5 та у Вінницькій областях - 120,3.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 52,5% станом на 4 січня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 083 585 випадків захворювання на COVID-19, з них 5 334 - за добу.