Українцям компенсували вже 80 мільйонів через втрату заробітку на COVID-ізоляції
Як передає Укрінформ, про це інформують у Фонді соціального страхування України.
“З початку року ФССУ виплатив застрахованим особам 11,7 мільярда гривень допомог по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювань або травм, зокрема, у разі хвороби на COVID-19 і самоізоляції під медичним наглядом. Так, на компенсацію втраченого за час ізоляції від COVID-19 заробітку Фонд направив близько 80 мільйонів гривень”, - ідеться в повідомленні.
У ФССУ інформують, що з 22 грудня 2020 року в разі підтвердженого діагнозу COVID-19 або потреби в оплачуваній за кошти Фонду самоізоляції під меднаглядом, відповідні лікарняні листки не потребують погодження із заввідділення або ЛКК для їх продовження на термін понад 10 днів.
Як зазначається, такі зміни внесено наказом МОЗ України від 11 листопада 2020 № 2593 «Про затвердження Змін до Порядку надання первинної медичної допомоги та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян».
Відповідно до оновлених положень, починаючи з 22 грудня та на період дії карантину, лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто на строк, необхідний для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою або завершення їх самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
Раніше продовження лікарняного листка на строк понад 10 і до 30 днів проводилось лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а надалі – ЛКК (лікарсько-консультативна комісія – ред.)
Як зазначається, зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, було погоджено виконавчою дирекцією ФССУ з метою спрощення процедури і пришвидшення виплат допомог по тимчасовій втраті працездатності від Фонду. У ФССУ повідомляють, що мета такого нововведення - зменшити кількість контактів хворих із медичними працівниками при продовженні лікарняних листків.
Як повідомлялося, в Україні станом на 29 грудня виявлено 1 037 362 випадків COVID-19, із них за минулу добу - 6 988 нових.