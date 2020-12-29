Українцям компенсували вже 80 мільйонів через втрату заробітку на COVID-ізоляції

Фонд соціального страхування направив близько 80 мільйонів гривень на компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Фонді соціального страхування України.

“З початку року ФССУ виплатив застрахованим особам 11,7 мільярда гривень допомог по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювань або травм, зокрема, у разі хвороби на COVID-19 і самоізоляції під медичним наглядом. Так, на компенсацію втраченого за час ізоляції від COVID-19 заробітку Фонд направив близько 80 мільйонів гривень”, - ідеться в повідомленні.

У ФССУ інформують, що з 22 грудня 2020 року в разі підтвердженого діагнозу COVID-19 або потреби в оплачуваній за кошти Фонду самоізоляції під меднаглядом, відповідні лікарняні листки не потребують погодження із заввідділення або ЛКК для їх продовження на термін понад 10 днів.

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Як зазначається, такі зміни внесено наказом МОЗ України від 11 листопада 2020 № 2593 «Про затвердження Змін до Порядку надання первинної медичної допомоги та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян».

Відповідно до оновлених положень, починаючи з 22 грудня та на період дії карантину, лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто на строк, необхідний для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою або завершення їх самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

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Раніше продовження лікарняного листка на строк понад 10 і до 30 днів проводилось лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а надалі – ЛКК (лікарсько-консультативна комісія – ред.)

Як зазначається, зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, було погоджено виконавчою дирекцією ФССУ з метою спрощення процедури і пришвидшення виплат допомог по тимчасовій втраті працездатності від Фонду. У ФССУ повідомляють, що мета такого нововведення - зменшити кількість контактів хворих із медичними працівниками при продовженні лікарняних листків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 грудня виявлено 1 037 362 випадків COVID-19, із них за минулу добу - 6 988 нових.