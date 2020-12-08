За місяць кількість лікарняних в Україні зросла майже на 170 тисяч

Фонд соціального страхування у листопаді профінансував лікарняних на суму 1,8 млрд грн, що на 50% більше, ніж у жовтні.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ФССУ.

“За оперативними підсумками листопада 2020 року, Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку із травмою або хворобою, у тому числі COVID-19, на суму 1,8 млрд гривень. Це на 0,6 млрд гривень, або 50%, більше, ніж у жовтні”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що виплати відповідних допомог здійснюються вчасно та в повному обсязі.

Загалом у минулому місяці до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності проти 395,4 тис. у жовтні.

У ФССУ пояснюють, що значне зростання кількості лікарняних листків спостерігається з осені та пов’язане із сезонним поширенням респіраторних хвороб, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також захворюванням працівників на коронавірусну хворобу.

Зазначається, що у жовтні порівняно з вереснем видатки Фонду на компенсацію застрахованим особам втраченого за час лікування заробітку зросли на 38,7%, або на понад 0,3 млрд грн.

Окрім того, з початку року допомоги по тимчасовій втраті працездатності нараховано ФССУ для майже 2,1 мільйона осіб, з яких понад 56 тисяч – у разі ізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 грудня лабораторно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 10 811.