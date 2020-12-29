В Україні виявили за добу 6 988 випадків коронавірусу

За минулу добу, 28 грудня, в Україні виявлено 6 988 нових випадків зараження коронавірусом, померли 232 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників", - зазначив очільник МОЗ.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу госпіталізували 1 298 осіб; померли - 232; 16 106 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 037 362 особи; одужало – 681 835 осіб; летальних випадків – 18 081; проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу.