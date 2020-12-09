Медикам виплатили майже 18 мільйонів компенсації за самоізоляцію

З початку пандемії COVID-19 Фонд соціального страхування (ФССУ) виплатив медичним працівникам 17,9 млн грн компенсації втраченого заробітку за час їхньої самоізоляції внаслідок коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Фонду соціального страхування України.

“Фонд прийняв на оплату майже 11 тисяч листків непрацездатності, виданих медичним працівникам для проходження самоізоляції за кошти ФССУ. Загальна сума компенсацій становить 17,9 мільйона гривень”, - ідеться в повідомленні.

Найбільше медичних працівників, які з початку пандемії пройшли оплачувану за кошти ФССУ самоізоляцію під меднаглядом, зафіксовано в Житомирській – 1 366 осіб, Чернігівській – 753 особи, Одеській – 667 осіб, Сумській – 567 осіб і Львівській – 560 осіб областях.

Фінансування цих допомог здійснюється за кошти фінансової допомоги, виділеної з фонду боротьби з COVID-19 на безповоротній основі відповідно до рішення уряду.

Як зазначається, Фонд компенсує для медиків втрачений за час ізоляції внаслідок COVID-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу. Оплата здійснюється, починаючи з шостого дня, перші п’ять днів фінансує роботодавець.

“Затримки з виплат матеріального забезпечення, у тому числі в разі самоізоляції, у Фонді відсутні, фінансування здійснюється вчасно та в повному обсязі”, - зазначили у ФССУ.

Дата фінансування допомоги залежить від дати подання роботодавцем відповідної заяви-розрахунку.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9 грудня зафіксовано 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.