З COVID-фонду вже використали 45,4 мільярда - Мінфін
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Із цієї суми на охорону здоров’я використано 12 млрд грн із виділених 23,8 млрд грн, або 50% коштів.
При цьому на закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн із передбачених 100 млн грн. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано 1 млрд грн з виділених 4 млрд гривень. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем - 1,5 млрд грн. На підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,3 млрд грн із передбачених на ці цілі 6 млрд грн.
Крім того, бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні 9 грудня погодив перерозподіл 5,3 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 Міністерству охорони здоров’я для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення.
Також Законом України від 17 листопада 2020 року №1006-IX передбачено збільшення коштів Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд грн. Ці кошти пропонується спрямувати на реалізацію ініціативи Президента України щодо підтримки суб’єктів господарювання.
У Мінфіні нагадали, що, окрім коштів Фонду, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 10,6 млрд грн за послуги, що пов’язані з лікуванням COVID-19.
Станом на 3 грудня на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 витрачено 4,4 млрд грн з коштів місцевих бюджетів.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду сягнув 66 млрд грн.