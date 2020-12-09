З COVID-фонду вже використали 45,4 мільярда - Мінфін

Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 7 грудня вже використано 45,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Із цієї суми на охорону здоров’я використано 12 млрд грн із виділених 23,8 млрд грн, або 50% коштів.

При цьому на закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн із передбачених 100 млн грн. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано 1 млрд грн з виділених 4 млрд гривень. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем - 1,5 млрд грн. На підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,3 млрд грн із передбачених на ці цілі 6 млрд грн.

Крім того, бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні 9 грудня погодив перерозподіл 5,3 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 Міністерству охорони здоров’я для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення.

Також Законом України від 17 листопада 2020 року №1006-IX передбачено збільшення коштів Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд грн. Ці кошти пропонується спрямувати на реалізацію ініціативи Президента України щодо підтримки суб’єктів господарювання.

У Мінфіні нагадали, що, окрім коштів Фонду, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 10,6 млрд грн за послуги, що пов’язані з лікуванням COVID-19.

Станом на 3 грудня на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 витрачено 4,4 млрд грн з коштів місцевих бюджетів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду сягнув 66 млрд грн.