Студентів-медиків та інтернів, які працюють з COVID-хворими, застрахують

Кабмін забезпечив право студентам-медикам старших курсів та інтернам на страхову виплату в разі встановлення їм групи інвалідності внаслідок захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови “Про внесення змін до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів” ухвалено на засіданні уряду 9 грудня без обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, метою прийняття акта є забезпечення державних гарантій соціального захисту студентам-медикам старших курсів та інтернам у разі залучення їх до боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 державними і комунальними закладами охорони здоров’я.

Зокрема, проєктом постанови передбачається поширити в повному обсязі дію норм Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17 червня 2020 року № 498 “Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на студентів-медиків старших курсів (5 і 6 курсів) та інтернів у разі залучення їх державними і комунальними закладами охорони здоров’я до боротьби з коронавірусною хворобою.

Крім того, передбачено уточнити документ, який має подати медичний працівник до робочого органу Фонду соціального страхування для отримання страхової виплати та який підтверджує встановлення йому групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності.

Також зазначається, що реалізація акта забезпечить право студентів-медиків та інтернів на страхову виплату в разі встановлення їм групи інвалідності внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу у розмірі, що залежить від групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності та не може бути меншою ніж 300-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а також право членів сімей студентів-медиків та інтернів, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою, на разову страхову виплату в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Повідомляється, що реалізація акта фінансуватиметься в межах видатків, передбачених бюджетною програмою “Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей”.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9 грудня зафіксовано 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 654 дитини та 682 медпрацівники.