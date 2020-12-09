Лікарі сказали, кому не варто робити щеплення від коронавірусу

Людям із сильними алергічними реакціями варто поки що утриматися від COVID-вацінації.

Як передає Укрінформ, про це пише ВВС.

Попередження виникло на фоні того, що у вівторок у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я (NHS) Великої Британії була алергічна реакція після уколу вакцини від Pfizer і BioNTech. Вважається, що у них була анафілактоїдна реакція (шкірний висип, задишка, падіння артеріального тиску).

В обох і раніше спостерігалися серйозні алергічні реакції, в результаті чого вони мали з собою ін'єкції з адреналіном. Постраждалі отримали необхідну допомогу і зараз почувають себе добре.

На фоні цих випадків британське Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення порадило всім, у кого колись була серйозна реакція на ліки, продукти харчування або вакцини, утриматися від щеплення.

Як зазначає видання, подібні алергічні реакції трапляються рідко, але все одно відбуваються й з іншими вакцинами, зокрема алергія може виникнути на щорічне щеплення від грипу.

Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях вакцини Pfizer і BioNTech, в яких було вакциновано понад 20 000 осіб. Однак і людей з алергічними реакціями в анамнезі не приймали в якості добровольців.